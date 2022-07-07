Доллар практически сравнялся с евро, это будет иметь последствия

Впервые за 20 дет доллар оказался практически равен евро. Эта тенденция может нанести ущерб американским компаниям, поскольку их товары становятся более дорогими для иностранных покупателей.

В случае ослабления экспорта американская экономика ослабнет еще больше. С другой стороны, сильный доллар дает некоторую защиту от высокой инфляции, импортные товары становятся дешевле. Укрепление доллара выгодно для туристов, которые путешествуют по Европе.

Основная причина роста доллара – агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой. Это делается для снижения рекордной инфляции за 40 лет.

Из-за повышения ставок растет доходность американских казначейских облигаций. Это привлекает инвесторов, которые могут получить хорошие доходы. Повышенный спрос на ценные бумаги повышает стоимость доллара.

Несмотря на опасении я потенциальной рецессии в США, страна находится в более прочном положении по сравнению с Европой.

Курс евро упал из-за растущих опасений, что 19 стран еврозоны будут вовлечены в войну на Украине. Растущие цены на нефть и газ нанесли ущерб европейским потребителям и бизнесу.

Замедление темпов экономического роста в Европе может сократить возможности Европейского центробанка в плане повышения ставок и решения проблемы с инфляцией.

В конце июля ЕЦБ планирует повысить ключевую процентную ставку на четверть пункта. Более слабый евро приводит к усилению инфляционного давления и способствует удорожанию импорта в Европу.