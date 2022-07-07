Путин заявил, что Россия еще не начала всерьез заниматься Украиной
Президент России Владимир Путин высказался о специальной военной операции на территории Украины.
Глава Российской Федерации Владимир Путин высказался о ходе специальной военной операции, которая проходит на территории Украины.
По словам российского президента, Вооруженные силы РФ еще толком и не брались на Украину.
"Мы там [на Украине] по большому счету, еще ничего не начинали", - заявил глава российского государства.
Также он поддержал идею приравнять права ветеранов боевых действий из ЛНР и ДНР к российским ветеранам.
Опубликовано: Николай Скира
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