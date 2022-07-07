Влияние секса на возникновение сердечного приступа

Секс - это неотъемлемое желание каждого человека. И даже не смотря на проблемы со здоровьем. Какой существует риск занятия сексом для сердца?

Существует несколько факторов риска, которые представляют угрозу для человеческого сердца

В своем беспощадном путешествии сердечный приступ в наши дни уносит все больше молодых жизней. Болезнь, которая ранее рассматривалась как проблема пожилого возраста, массово распространяется среди молодого населения подобно лесному пожару.

Секс как фактор риска сердечного приступа

Недавно 28-летний мужчина умер от сердечного приступа во время занятий сексом. Аджай Партеки из Нагпура был со своей девушкой в домике, когда у него случился сердечный приступ. Водитель по профессии, Партеки также работал техником по сварке.

Согласно сообщениям, последние несколько дней у Партеки была высокая температура. Он рухнул на кровать во время секса. Пока полиция утверждает, что нет никаких свидетельств употребления лекарств или наркотиков.

Опасен ли секс для тех, у кого проблемы с сердцем

Нелеченная ишемическая болезнь сердца может привести к летальному исходу во время секса, который является напряженным упражнением. Ишемическая болезнь сердца в наши дни часто встречается у молодых людей. Сердцу требуется больше кислорода и крови во время высокоинтенсивной деятельности, такой как секс.

Частота сердечных сокращений и кровяное давление, которые повышаются во время секса, опасны, если у кого-то есть проблемы, связанные с сердцем. Эта опасность может привести к внезапному сердечному приступу, если пациент не регулярно проходит медицинские осмотры. Это требует внимания к регулярному осмотру тела уже с 20-летнего возраста.

Какова частота сердечных приступов во время секса

Согласно исследованию, проведенному в 1996 году исследователями Гарвардской медицинской школы, секс может вызвать сердечные приступы у некоторых людей, особенно у мужчин, но вероятность того, что они в буквальном смысле поддадутся страсти, очень мала.

Существует несколько исследований, которые фактически доказали пользу секса для здоровья.

Секс приносит человеческому организму ту же пользу, что и физические упражнения. Он улучшает частоту сердечных сокращений, снижает кровяное давление, уменьшает стресс, а также, как известно, улучшает сон у многих людей.

Проблемы, связанные со стрессом, которые оказывают негативное влияние на здоровье сердца, на самом деле могут быть устранены с помощью регулярного секса.