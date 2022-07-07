Ракета-носитель Minotaur взорвалась во время испытаний в США

Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась во время испытаний ВВС США.

Пресс-служба военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки сообщила о том, что в четверг, 7 июля 2022 года, пробный запуск ракеты-носителя Minotaur, которая используется МО США для выведения на орбиту военных спутников, закончился взрывом.

Официальные представители ВВС США заявляют, что в результате взрыва обломки ракеты-носителя не нанесли никакого ущерба ни объектам инфраструктуры, ни участвующим в испытании.