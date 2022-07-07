Путин: Россия не начинала войну с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не начинала войну против Украины.

Владимир Путин выступил с речью относительно ситуации на территории Украины и проведения там специальной военной операции

По словам Владимира Путина, все заявления Запада о том, что Российская Федерации развязала войну в Украину, являются ложью.

Россия никакой войны на Донбассе не развязывала, ее развязал именно коллективный запад, считает российский президент.

"Мы слышим, что мы начали войну на Украине. Нет. Войну в Донбассе развязал коллективный Запад, а не Россия", - заявил Путин. ;

Также Путин добавил, что Россия еще толком не бралась за Украину.