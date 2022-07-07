Путин: Россия не начинала войну с Украиной
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не начинала войну против Украины.
Владимир Путин выступил с речью относительно ситуации на территории Украины и проведения там специальной военной операции
По словам Владимира Путина, все заявления Запада о том, что Российская Федерации развязала войну в Украину, являются ложью.
Россия никакой войны на Донбассе не развязывала, ее развязал именно коллективный запад, считает российский президент.
"Мы слышим, что мы начали войну на Украине. Нет. Войну в Донбассе развязал коллективный Запад, а не Россия", - заявил Путин. ;
Также Путин добавил, что Россия еще толком не бралась за Украину.
Опубликовано: Николай Скира
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