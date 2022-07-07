Сексолог Ольга Горбатенко рассказала как секс помогает от головной боли и мигрени

Существует несколько различных методов лечения головной боли, таких как питьевая вода, прием лекарств и физические упражнения. Однако существует нетрадиционное лечение головной боли: секс.

Исследования показали, что занятия сексом могут значительно уменьшить головную боль. В следующий раз, когда вы почувствуете приближение головной боли, секс может стать вариантом лечения.

Недавнее исследование показало, что нейротрансмиттеры "хорошего самочувствия", выделяющиеся во время оргазма, могут помочь облегчить головную боль

Причины головной боли

Гормональный дисбаланс является основной причиной головных болей у женщин. Уровень эстрогена и прогестерона колеблется во время менструации, беременности и менопаузы. Этот гормональный поток заставляет кровеносные сосуды в коже головы постоянно расширяться и сокращаться, что приводит к боли.

Дополнительные факторы, которые могут способствовать возникновению головных болей, включают стресс, обезвоживание, недостаток сна, неправильное питание и недостаток физических упражнений.

Подтверждающие доказательства

Дальнейшие результаты показали, что сексуальная активность во время мигрени может облегчить или даже устранить ее в некоторых случаях.

Исследователи определили серотонин - который является нейромедиатором, выделяющимся в мозге во время секса и создающим приятное ощущение во всем теле, - как болеутоляющее средство.

Оргазм высвобождает дофамин, серотонин и эндорфины, которые являются опиатоподобными нейротрансмиттерами, которые связаны с чувствами счастья и препятствуют попаданию сообщений о боли в мозг. Узнайте больше о том, как вылечить головную боль естественным путем.

Эндорфины также выделяются во время тренировки, вызывая ощущение “кайфа бегуна”. Эти нейромедиаторы действуют мгновенно, останавливая головные боли до того, как они успеют развиться, в то время как обезболивающее может занять до 15 минут, прежде чем оно начнет действовать.