Путин назвал Жириновского пророком, который знал будущее
Президент России высказал свое мнение относительно покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
В своей речи об Украине и проводящейся там спецоперации президент Российской Федерации Владимир Путин вспомнил покойного главу ЛДПР Владимира Жириновского.
По словам российского президента, Жириновский знал очень много и поэтому сделал много "пророчеств", которые уже начинают сбываться.
"Жириновский был не просто выдающимся политиком, его пророчества, основанные на знаниях, сбываются", - говорится в заявлении Владимира Путина.
Напомним, что Владимир Жириновский был знаменит своими резкими и, нередко, вызывающими высказываниями, особенно в адрес Украины.
Жириновский в том числе предлагал и разбомбить Украину в новогоднюю ночь, пока украинцы будут в нетрезвом состоянии.
Опубликовано: Николай Скира
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