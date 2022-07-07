Путин назвал Жириновского пророком, который знал будущее

Президент России высказал свое мнение относительно покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В своей речи об Украине и проводящейся там спецоперации президент Российской Федерации Владимир Путин вспомнил покойного главу ЛДПР Владимира Жириновского.

По словам российского президента, Жириновский знал очень много и поэтому сделал много "пророчеств", которые уже начинают сбываться.

"Жириновский был не просто выдающимся политиком, его пророчества, основанные на знаниях, сбываются", - говорится в заявлении Владимира Путина.

Напомним, что Владимир Жириновский был знаменит своими резкими и, нередко, вызывающими высказываниями, особенно в адрес Украины.

Жириновский в том числе предлагал и разбомбить Украину в новогоднюю ночь, пока украинцы будут в нетрезвом состоянии.