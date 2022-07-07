Стал известен фрукт, который эффективно снижает уровень «плохого» холестерина

Речь идет об авокадо. Ученые пришли к такому выводу в результате эксперимента длиною в полгода.

Исследователи из Пенсильвании установили, что ежедневное употребление даже одного авокадо заметно снижает уровень «плохого» холестерина.

Такой вывод сделан в результате эксперимента с участием тысячи добровольцев с избыточным весом. Опыт длился полгода - именно столько добровольцы сидели на авокадовой диете.

Половина участников съедала по одному авокадо каждый день. Вторая половина питалась как обычно, а авокадо употребляла пару раз в месяц.

По окончании эксперимента ученые замеряли жировые отложения и объем талии людей с помощью МРТ, сообщает "Вокруг света" со ссылкой на профессора диетологии Университета Эвана Пью в Пенсильвании Пенни Крис-Этертон.

В итоге выяснилось: включение в меню одного авокадо в день не отразилось на фигуре, однако вызвало понижение уровня липопротеинов низкой плотности. Это соединение известно как «плохой» холестерин, приводящий к тяжелым заболеваниям - сердечно-сосудистым болезням, диабету второго типа и некоторым видам рака.

Ученые пришли к выводу: ежедневное употребление авокадо снижает весь холестерин на 2,9 миллиграмма на децилитр. Уровень «плохого» понижается в среднем на 2,5 мг/дл.