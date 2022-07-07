Стал известен фрукт, который эффективно снижает уровень «плохого» холестерина
Речь идет об авокадо. Ученые пришли к такому выводу в результате эксперимента длиною в полгода.
Исследователи из Пенсильвании установили, что ежедневное употребление даже одного авокадо заметно снижает уровень «плохого» холестерина.
Такой вывод сделан в результате эксперимента с участием тысячи добровольцев с избыточным весом. Опыт длился полгода - именно столько добровольцы сидели на авокадовой диете.
Половина участников съедала по одному авокадо каждый день. Вторая половина питалась как обычно, а авокадо употребляла пару раз в месяц.
По окончании эксперимента ученые замеряли жировые отложения и объем талии людей с помощью МРТ, сообщает "Вокруг света" со ссылкой на профессора диетологии Университета Эвана Пью в Пенсильвании Пенни Крис-Этертон.
В итоге выяснилось: включение в меню одного авокадо в день не отразилось на фигуре, однако вызвало понижение уровня липопротеинов низкой плотности. Это соединение известно как «плохой» холестерин, приводящий к тяжелым заболеваниям - сердечно-сосудистым болезням, диабету второго типа и некоторым видам рака.
Ученые пришли к выводу: ежедневное употребление авокадо снижает весь холестерин на 2,9 миллиграмма на децилитр. Уровень «плохого» понижается в среднем на 2,5 мг/дл.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
-
Британские адвокаты, защищающие гонконгского миллиардера, пожаловались на угрозы
Адвокаты из британской юридической фирмы, которые представляют интересы гонконгского магната и борца за демократию Джимми Лая, получили анонимные электронные письма. В них сказано, что им не нужно приезжать в город и защищать клиента.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
Зеленский об убийстве детей в ДНР: Это то, что нам нужно
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины
Bloomberg: Еврокомиссия отказала Украине кредите из-за неуверенности в победе над Россией
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»