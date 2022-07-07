Умер американский актёр Джеймс Каан, известный по фильму «Крёстный отец»
Американский актёр еврейского происхождения Джеймс Каан, сыгравший старшего сына дона Вито Корлеоне, скончался на 83 году жизни.
7 июля стало известно о смерти американского актёра Джеймса Каана, данная информация была опубликована в аккаунте Twitter артиста. На момент гибели актёру было восемьдесят два года.
Каан полюбился зрителю благодаря своим ролям в фильмах «Крёстный отец», «Люди дождя», «Мизери», «Вор», «Игрок» и многих других кинокартинах. Помимо этого Джеймс Каан был мастером боевых искусств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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