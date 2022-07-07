Умер американский актёр Джеймс Каан, известный по фильму «Крёстный отец»

Американский актёр еврейского происхождения Джеймс Каан, сыгравший старшего сына дона Вито Корлеоне, скончался на 83 году жизни.

7 июля стало известно о смерти американского актёра Джеймса Каана, данная информация была опубликована в аккаунте Twitter артиста. На момент гибели актёру было восемьдесят два года.

Каан полюбился зрителю благодаря своим ролям в фильмах «Крёстный отец», «Люди дождя», «Мизери», «Вор», «Игрок» и многих других кинокартинах. Помимо этого Джеймс Каан был мастером боевых искусств.