Как защитить яблони от гусениц листоверток: самые надежные средства

Листовертки опасны для дерева в стадии гусениц. Они портят бутоны, цветки, листья. Побеги замедляют развитие, кончики усыхают. Урожай, естественно, тоже страдает.

Описание

Яблоню атакуют разные виды листоверток, которые вредят и другим плодовым деревьям и кустарникам. Взрослые особи - бабочки коричневатого цвета.

Гусеницы бывают желто-зеленые или ярко-зеленые, достигают в длину до 3 см.

Самка откладывает яйца на листья, за год рождается 2 поколения паразитов.

Признаки

Признаки присутствия листоверток: листья скручиваются, покрыты паутиной, в них появляются дырки, поврежденные почки не распускаются, цветки опадают, листья скелетируются, сохнут, иногда на них появляются коричневые пятна.

Больше всего страдают листики на верхушках молодых побегов.

Как бороться

Обрабатывать яблони надо весь сезон, потому что разные виды листоверток проявляют активность в разные периоды вегетации дерева.

Средства обработки:

широкого спектра действия - "Карбофос", "Кемифос", "Фуфанон";

препараты серии "Искра";

"Кинмикс", "Актеллик", "Инта-вир", "Конфидор";

"Актара" - эффективное средство против бабочек;

"Кораген" - новинка, уничтожает листоверток и плодожорок;

"Сезар", "Лепидоцид" - биопрепараты, используются при небольшом числе вредителей.

На стволы можно наложить ловчие пояса, регулярно меняя. Использовать их надо с мая по август. Такой способ позволяет поймать до 40% бабочек.

Помогут и настои с резким отталкивающим запахом, сделанные из жгучих компонентов: настой полыни, табака, томатной ботвы.

Они оттолкнут бабочек, а гусеницы "попробовав" обработанные настоем листья, погибнут.

Для обработки яблонь против листоверток надо использовать настои тех растений, которые вредитель в пищу не употребляет.

Профилактические меры

Паутинные коконы, листья надо собирать и уничтожать.

Стволы деревьев следует белить.

Весной нужно опрыскивать весь сад.

С почвы важно убирать растительные остатки.

Профилактика в саду должна касаться не только яблонь, но и всех остальных плодовых деревьев и кустов.