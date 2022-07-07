Bloomberg: Еврокомиссия отказала Украине кредите из-за неуверенности в победе над Россией

Американское информационное агентство Bloomberg передает, что Еврокомиссия заблокировала кредит для Украины.

По данным американского информационного агентства Bloomberg, Еврокомиссия заблокировала очередной кредит для Украины.

Источник уверяет, что сумма заблокированного транша составляла полтора миллиарда евро. Причиной такого решения являются сомнения в платежеспособности Украины.

Представители Еврокомиссии попросту не уверены в том, что Украина сможет победить Россию и затем вернуть долг.

"Представители бюджетного подразделения ЕК опасаются, что Киев не сможет вернуть деньги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ведомстве. Европейцы сомневаются, что Украина сможет остановить Россию и восстановить экономику", - передает Spitnik заявление Bloomberg.

Напомним, что Украина уже получила десятки миллиардов долларов помощи и кредитов от западных стран.