Супер либидо: 7 продуктов которые повысят ваше желание

Еда уже давно используется для усиления сексуального влечения, но знаете ли вы, что есть продукты, которые действительно могут улучшить вашу работоспособность?

Но вам не нужно прибегать к каким-либо экзотическим продуктам из далеких стран; согласно различным исследованиям, эти обычные, натуральные продукты практически обеспечат вам успешный сеанс между простынями и успешно увеличат сексуальное влечение. Вы можете быть удивлены, узнав, как много продуктов могут усилить женское и мужское сексуальное влечение.

Воспользуйтесь следующим списком продуктов, повышающих мужское и женское либидо, и, пока вы добавляете их в свой рацион, запаситесь 7 самыми полезными продуктами, которые можно есть прямо сейчас.

1. Шпинат

Шпинат богат магнием, минералом, который уменьшает воспаление в кровеносных сосудах, увеличивая приток крови Женщины обнаружат, что им легче испытывать оргазм, а мужчины обнаружат, что эрекция наступает более естественно".

2. Темный шоколад

Шоколад повышает уровень серотонина и дофамина в мозге, делая нас счастливыми и снижая уровень стресса — и то, и другое повышает либидо, если вы понимаете, что мы имеем в виду. Другая теория заключается в том, что какао увеличивает приток крови по артериям и расслабляет кровеносные сосуды, посылая кровь во все нужные области.

3. Перец

Острый перец ускоряет ваш метаболизм и стимулирует выработку эндорфинов, заставляя вас потеть, губы становятся пухлыми и учащается сердцебиение. Это заставляет кровь приливать ко всем важным областям. Конечный результат? Лучшее сексуальное влечение и более запоминающийся финал.

4. Зеленый чай

Секрет более жаркой ночной жизни начинается с чашки горячего чая. Зеленый чай богат соединениями, называемыми катехинами, которые, как было доказано, уничтожают жир на животе и ускоряют способность печени превращать жир в энергию. Но это еще не все: катехины также усиливают желание, стимулируя приток крови к нижним отделам вашего тела.

5. Устриц

Устрицы богаты цинком, минералом, который повышает уровень тестостерона и одновременно повышает уровень гормона фактора роста — оба этих фактора способствуют росту мышц и физической работоспособности (в спальне и вне ее). Исследования также показали, что дефицит цинка является фактором риска бесплодия, вызванного низким уровнем тестостерона.

6. Имбирь

Если вы любите свою еду так же, как любите своих любовников — сладкую и острую, — вам повезло. Имбирь - это еще один продукт питания, который может улучшить вашу сексуальную жизнь, способствуя притоку крови и улучшая здоровье артерий.

7. Тыквенных Семечек

Латте с тыквенными специями может быть у вас на уме первым делом с утра, но перед сном подкрепление из настоящей тыквы может поднять вам настроение более эффективно. На самом деле, тыквенные семечки могут помочь поднять вам настроение.

Они являются одним из лучших пищевых источников аминокислоты, известной как триптофан, которая способствует выработке серотонина в вашем мозге.

Кушайте правильные продукты и наслаждайтесь друг другом