Умер звезда "Крестного отца" актер Джеймс Каан

Ему было 82 года. Актер сыграл в таких знаковых лентах, как "Путешествие в Шайло", "Люди дождя", "Вор" и другие.

Американский актер Джеймс Каан, исполнивший одну из главных ролей в кинофильме "Крестный отец", умер в возрасте 82 лет.

"Его семья ценит искренние соболезнования и проявления любви, и просит уважать их частную жизнь в такой сложный период", - цитирует сообщение в твиттере актера Интеррфакс.

Джеймс Каан появился на свет 26 марта 1940 года в Нью-Йорке. Дебютировал в роли Каана в 1963 году в кинофильме Билли Уайлдера "Нежная Ирма".

Известность нму принесла роль Сантино "Сонни" Корлеоне в "Крестном отце" Фрэнсиса Форда Копполы.

Каан также известен по кинофильмам "Вор", "Мизери", "Роллербол", "Мост слишком далеко", "Путешествие в Шайло", "Стиратель", "Люди дождя", "Криминальная фишка от Генри".

Джеймс Каан четыре раза был женат, у него пятеро детей.