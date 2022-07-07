Умер звезда "Крестного отца" актер Джеймс Каан
Ему было 82 года. Актер сыграл в таких знаковых лентах, как "Путешествие в Шайло", "Люди дождя", "Вор" и другие.
Американский актер Джеймс Каан, исполнивший одну из главных ролей в кинофильме "Крестный отец", умер в возрасте 82 лет.
"Его семья ценит искренние соболезнования и проявления любви, и просит уважать их частную жизнь в такой сложный период", - цитирует сообщение в твиттере актера Интеррфакс.
Джеймс Каан появился на свет 26 марта 1940 года в Нью-Йорке. Дебютировал в роли Каана в 1963 году в кинофильме Билли Уайлдера "Нежная Ирма".
Известность нму принесла роль Сантино "Сонни" Корлеоне в "Крестном отце" Фрэнсиса Форда Копполы.
Каан также известен по кинофильмам "Вор", "Мизери", "Роллербол", "Мост слишком далеко", "Путешествие в Шайло", "Стиратель", "Люди дождя", "Криминальная фишка от Генри".
Джеймс Каан четыре раза был женат, у него пятеро детей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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