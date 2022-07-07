Британские адвокаты, защищающие гонконгского миллиардера, пожаловались на угрозы

Адвокаты из британской юридической фирмы, которые представляют интересы гонконгского магната и борца за демократию Джимми Лая, получили анонимные электронные письма. В них сказано, что им не нужно приезжать в город и защищать клиента.

Джимми Лай – один из самых известных людей, которым было предъявлено обвинение в нарушении закона о национальной безопасности. Он был введен Пекином в отношении Гонконга в июне 2020 года.

Закон предусматривает наказание за терроризм, сговор с иностранными силами, подрывную деятельность вплоть до пожизненного заключения.

Адвокаты Каойлфхионн Галлахер, Джонатан Прайс и Дженнифер Робинсон из Doughty Street Chambers сообщили, что в письмах их предостерегают от попыток въехать в Китай любыми видами транспорта.

Джимми Лай отбывает срок заключения в 13 месяцев. Он осужден за участие в незаконном собрании в 2020 году. Мероприятие было посвящено памяти жертв репрессий Китая против активистов демократии на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Лаю также предъявлено множество обвинений. Юридические аналитики предполагают, что судебные разбирательства затянутся как минимум до конца нынешнего года.

Директор Института основных прав Международной ассоциации юристов баронесса Хелена Кеннеди осудила акт запугивания адвокатов и назвала его тактикой авторитарного режима.

Она отмечает, что Джимми Лай имеет право на защиту международных юристов, но власти Гонконга отказываются от ценностей, лежащих в основе верховенства закона.