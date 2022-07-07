Всего за несколько дней до встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Ван И.

Ранее во время саммита НАТО в Испании Блинкен заявил, что Китай стремится подорвать международный порядок, основанный на определенных правилах.

В ответ представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал, что этот международный порядок на самом деле является семейным правилом, установленным горсткой стран в интересах США.

Лицзянь заявил, что Вашингтон соблюдает правила так, как считает нужным. Он предложил НАТО отказаться от слепой вер в военную мощь.

Китай также осуждает санкции, введенные странами Запада против России из-за ситуации на Украине, обвиняя Вашингтон и его союзников в провоцировании конфликта.

По словам Чжао Лицзяня, вся история НАТО – это история создания конфликтов и ведения войн, убийства ни в чем не повинных мирных жителей. Он подчеркнул, что это продолжается и сейчас.

Он также заявил, что факты доказывают: не Китай представляет собой системный вызов НАТО, а именно НАТО бросает вызов миру и безопасности на планете.

Встреча Блинкена с Ваном состоится 9 июля на острове Бали в Индонезии.