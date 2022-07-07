Шольц ответил на просьбы граждан ФРГ снять антироссийские санкции
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько это будет нужно Украине.
7 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего интервью немецкому каналу ZDF отвечал на вопросы немцев, многие из которых оказались очень неудобными для Шольца. Большая часть присутствующих на записи программы, которые недовольны резким ростом цен, обратились к канцлеру с просьбой о снятии санкций введённых против России, на что он ответил им категорическим отказом.
Олаф Шольц ответил недовольным гражданам, что антироссийские санкции будут длиться столько, сколько это нужно для поддержки Украины. В дополнение к этому, глава правительства высказал своё мнение касательно того, что поддержка Украине будет требоваться ещё довольно продолжительное время.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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