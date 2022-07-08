Диетологи рассказали, какая еда больше всего ускоряет старение

Люди давно пытаются найти способ замедлять старение организма. Помимо кремов и мазей, на протекание таких процессов влияет еда. Существует продукт, который заметно ускоряет старение.

Эксперты рекомендуют пить достаточное количество воды, полноценно отдыхать, заниматься спортом и сократить употребление алкоголя, чтоб выглядеть моложе.

Но на скорость старения влияют еще два важных фактора. Первый – это длительность пребывания на солнце, второй – употребление конечных продуктов гликирования.

Диетолог Balance One Supplements Триста Бест отмечает, что такие продукты образуются при соединении сахара с белком или жиром.

Худшее сочетание этих элементов можно найти в расфасованных хлебобулочных изделиях, которые продаются в отделе тортов и десертов.

В первую очередь, это пирожные и пончики. В них содержится такая комбинация жиров, белков и рафинированных углеводов, которая наносит ущерб телу внутри и снаружи.

Ученые давно выявили взаимосвязь между сахаром и старением. В 2010 году в Clinics in Dermatology были опубликованы результаты исследования, согласно которым большое количество сахара мешает коже восстанавливаться.

Отказаться от таких десертов не слишком сложно, если учитывать, что им вполне реально найти менее опасную альтернативу.

Вместо того, чтобы использовать выпечку в качестве перекуса или замены приему пищи, стоит приготовить что-то сладкое и полезное. Это могут быть, например, запеченное блюдо из овса или цельнозерновые хлебобулочные изделия.