Бывшего офицера полиции Миннеаполиса Шовена приговорили к 21 году тюрьмы за убийства Джорджа Флойда
Суд приговорил Дерека Шовена к 21 году тюрьмы. Это бывший полицейский, который встал на шею Флойда коленом, когда тот был в наручниках.
Инцидент вызвал протесты против жестокости полиции и расизма по всей стране и за ее пределами. Некоторые демонстрации перерастали в насилие и столкновения с полицейскими.
Перед оглашением приговора Шовен обратился к суду и заявил, что желает детям Флойда всего наилучшего.
Дерек Шовен был осужден за убийство Флойда в апреле 2021 года. Он уже отсидел в тюрьме 7 месяцев, которые вычли из назначенных ему 252 месяцев.
Брат Флойда на слушаниях потребовал, чтобы бывшему полицейскому назначили максимальное наказание. Подсудимый признал свою вину в применении чрезмерной силы.
В рамках сделки со следствием Шовен согласился на приговор от 20 до 25 лет тюрьмы. Прокуратура настаивала, что действия бывшего офицера были хладнокровными и настаивала на 25 годах лишения свободы.
Ранее в этом году трое других бывших офицеров, присутствовавших на месте гибели Флойда, — Дж. Александр Куенг, Томас К. Лейн и Тоу Тао — были осуждены за нарушение его гражданских прав путем неоказания медицинской помощи.
Сейчас все они ожидают вынесения приговора по федеральному делу о гражданских правах.
Опубликовано: Светлана Репина
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