Bloomberg: ЕК заблокировала кредит для Украины на €1,5 млрд из-за недоверия к Киеву

Газета Bloomberg утверждает, что ЕК отказалась утверждать новый кредит для Украины в условиях российский военной спецоперации.

8 июля американское новостное агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия заблокировала очередной кредит для Украины на сумму в полтора миллиарда евро. Владимир Зеленский утверждает, что данные средства необходимы Киеву в качестве гуманитарной помощи, однако ЕК осталась непреклонна.

Журналисты Bloomberg утверждают, что в Еврокомиссии не верят в способность правительства Украины рассчитаться за прежние кредиты ввиду возможной капитуляции Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 