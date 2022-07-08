Bloomberg: ЕК заблокировала кредит для Украины на €1,5 млрд из-за недоверия к Киеву

Газета Bloomberg утверждает, что ЕК отказалась утверждать новый кредит для Украины в условиях российский военной спецоперации.

8 июля американское новостное агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия заблокировала очередной кредит для Украины на сумму в полтора миллиарда евро. Владимир Зеленский утверждает, что данные средства необходимы Киеву в качестве гуманитарной помощи, однако ЕК осталась непреклонна.

Журналисты Bloomberg утверждают, что в Еврокомиссии не верят в способность правительства Украины рассчитаться за прежние кредиты ввиду возможной капитуляции Киева.