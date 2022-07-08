Джо Байден отправится в спорную поездку в Саудовскую Аравию
Джо Байден отправится в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Салманом бин Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
Президенту США предстоит восстановить отношения с могущественным наследным принцем, которого он ранее осуждал и называл изгоем.
С учетом высоких цен на бензин в Соединенных Штатах Байдену необходима помощь Саудовской Аравии, богатой нефтью. Кроме того, он поощряет прекращение войны в Йемене, где саудовцы недавно продлили режим прекращения огня.
Для США важно сократить влияние Ирана на Ближнем Востоке, равно как и глобальное влияние Китая.
Однако фактическим лидером Саудовской Аравии является наследный принц Мухаммед, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Washington Post и политика Джамаля Хашогги.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден обсудит возможности противовоздушной обороны с учетом угрозы со стороны Ирана.
На данный момент иранская программа баллистических ракет вызывает серьезную озабоченность США и их союзников.
Кирби также подтвердил, что наследный принц Саудовской Аравии будет участвовать в двусторонних переговоров с королем и командой его руководства.
Опубликовано: Светлана Репина
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