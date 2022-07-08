Российский самолет летел от Москвы до Швейцарии 9 часов вместо обычных 3 часов

Российский правительственный самолет пролетел над воздушным пространством Евросоюза, благодаря разрешению на вывоз дипломатических сотрудников РФ из Швейцарии.

Из-за санкций самолеты из России вынуждены обходить закрытое воздушное пространство. В результате перелет от Москвы до Швейцарского Базеля заняла 9 часов.

Без существующих ограничений самолет преодолел бы это расстояние за 3 часа. Для доставки российских дипломатических работников использовался Ил-96-300.

Самолет пролетел над Россией, Грузией, Турцией. Затем он направился на юг над Средиземным морем, не входя в воздушное пространство Восточной Европы.

После этого лайнер летел вдоль побережья Африки, направился на север через Тунис, пролетел над Францией и оказался в Швейцарии.

И Франция, и Швейцария в рамках санкций закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Но в данном случае было выдано специальное разрешение.

Перелет потребовался, чтобы забрать российских дипломатических сотрудников, которые представляли страну в Совете Европы во Французском Страсбурге.

В марте совет единогласно проголосовал за исключение России из организации после 26 лет членства в ней.