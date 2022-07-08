Российский самолет летел от Москвы до Швейцарии 9 часов вместо обычных 3 часов
Российский правительственный самолет пролетел над воздушным пространством Евросоюза, благодаря разрешению на вывоз дипломатических сотрудников РФ из Швейцарии.
Из-за санкций самолеты из России вынуждены обходить закрытое воздушное пространство. В результате перелет от Москвы до Швейцарского Базеля заняла 9 часов.
Без существующих ограничений самолет преодолел бы это расстояние за 3 часа. Для доставки российских дипломатических работников использовался Ил-96-300.
Самолет пролетел над Россией, Грузией, Турцией. Затем он направился на юг над Средиземным морем, не входя в воздушное пространство Восточной Европы.
После этого лайнер летел вдоль побережья Африки, направился на север через Тунис, пролетел над Францией и оказался в Швейцарии.
И Франция, и Швейцария в рамках санкций закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Но в данном случае было выдано специальное разрешение.
Перелет потребовался, чтобы забрать российских дипломатических сотрудников, которые представляли страну в Совете Европы во Французском Страсбурге.
В марте совет единогласно проголосовал за исключение России из организации после 26 лет членства в ней.
Опубликовано: Светлана Репина
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