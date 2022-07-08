Китай заявил о скором воссоединении с Тайванем
Китайская правительственная газета People's Daily опубликовала довольно странное заявление о приближающемся «воссоединении» Китая с Тайванем.
Глава Управления по делам Тайваня Лю Цзеи заявил, что растущая всестороння мощь Китая поможет стране вернуть себе Тайвань в ближайшем будущем.
Он отметил, что значительные институциональные преимущества продолжают трансформироваться в эффективность работы, связанной с тайваньскими вопросами, и продвигать вперед процесс национального воссоединения.
Лю пригрозил жестоким подавлением сил независимости Тайваня, мощным сопротивлением иностранному вмешательству в конфликт.
Тайвань – это островное государство, которое объявило себя независимым от КНР и декларировало продолжение правления дореволюционного Китая.
Вместе с тем Китай неоднократно заявлял о своем суверенитете над Тайванем и Тайваньским проливом. Китайские военные самолеты не раз входили в тайваньское воздушное пространство, чтобы проверить зоны ПВО.
США не поддерживают официальные отношения с Тайванем, но активизируют взаимодействие с островом, который Китай пытается изолировать от глобальных институтов.
Не меньшую озабоченность экспертов вызывает и растущая напряженность между Пекином и Гонконгом.
Опубликовано: Светлана Репина
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