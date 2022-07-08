Китай заявил о скором воссоединении с Тайванем

Китайская правительственная газета People's Daily опубликовала довольно странное заявление о приближающемся «воссоединении» Китая с Тайванем.

Глава Управления по делам Тайваня Лю Цзеи заявил, что растущая всестороння мощь Китая поможет стране вернуть себе Тайвань в ближайшем будущем.

Он отметил, что значительные институциональные преимущества продолжают трансформироваться в эффективность работы, связанной с тайваньскими вопросами, и продвигать вперед процесс национального воссоединения.

Лю пригрозил жестоким подавлением сил независимости Тайваня, мощным сопротивлением иностранному вмешательству в конфликт.

Тайвань – это островное государство, которое объявило себя независимым от КНР и декларировало продолжение правления дореволюционного Китая.

Вместе с тем Китай неоднократно заявлял о своем суверенитете над Тайванем и Тайваньским проливом. Китайские военные самолеты не раз входили в тайваньское воздушное пространство, чтобы проверить зоны ПВО.

США не поддерживают официальные отношения с Тайванем, но активизируют взаимодействие с островом, который Китай пытается изолировать от глобальных институтов.

Не меньшую озабоченность экспертов вызывает и растущая напряженность между Пекином и Гонконгом.