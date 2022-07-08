Полицейскому, убившему Джорджа Флойда, продлили срок на 20 лет
В Соединенных Штатах продлили тюремный срок для полицейского, убившего Джорджа Флойда.
Американскому полицейскому Дереку Шовину, который задержал скандально известного темнокожего преступника Джорджа Флойда, продлили тюремный срок.
Напомним, что после задержания афроамериканец скончался, что вызвало волну протестов по всем Соединенным Штатам.
В апреле 2021 года Шовина решением суда присяжных приговорили к заключению сроком в 22,5 года за непредумышленное убийство.
Затем его приговорили еще к 12 годам тюрьмы, но не стали суммировать сроки. Однако сейчас ему добавили еще 20 лет заключения.
Опубликовано: Николай Скира
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