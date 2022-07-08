Великобритании предстоит выбрать нового премьер-министра, для этого есть специальная процедура
После отставки Бориса Джонсона в Великобритании выберут нового премьер-министра. Это происходит следующим образом.
Количество кандидатов на данный пост не ограничивается, но каждого из них должны выдвинуть как минимум два других кандидата-консерватора.
Законодатели проводят несколько раундов тайного голосования, чтобы отсеять часть претендентов. После каждого раунда выбывает кандидат с наименьшим количеством голосов.
Процедура повторяется до тех пор, пока не останется только два претендента. Их кандидатуры выносятся на голосование членов Консервативной партии, оно проводится по почте.
Победитель голосования становится одновременно новым лидером партии и премьер-министром Великобритании. Он может назначить досрочные выборы, но не обязан это делать.
Голосование проводится среди членов партии, избравшей большинство законодателей на всеобщих выборах. Сейчас это Консервативная партия.
Длительность выборов зависит от количества кандидатов. Но процесс может быть ускорен, поскольку парламент уходит на 6-недельные каникулы с 21 июля.
Наиболее вероятными претендентами на пост Бориса Джонсона считаются министр иностранных дел Лиз Трасс, бывший министр финансов Риши Сунак, его заместитель Надхим Захави.
Опубликовано: Светлана Репина
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