Варшава сообщила о задержании польского ученого в Иране за взятие проб почвы

В Варшаве сообщают о задержании польского ученого в Иране и обещают сделать все возможное для его возвращения домой. Тегеран заявляет об аресте нескольких иностранцев, которых обвиняют в шпионаже.

По информации иранского государственного телевидения, Революционная гвардия арестовала иностранцев за противозаконные действия, в том числе взятие проб в запретных зонах.

Согласно иранскому отчету, речь идет о польском ученом Мацее Вальчаке и дипломате британского посольства Джайлсе Уиттакере. При этом Великобритания отрицает задержание своего дипломатического работника.

МИД Польши информирует, что консульские службы находятся в контакте с задержанным гражданином страны, ему предоставлена юридическая помощь.

В ведомстве говорят, что сейчас предпринимаются консульские и дипломатические действия, чтобы гражданин Польши мог как можно скорее вернуться на родину.

По иранскому телевидению показали кадры, на которых Вальчек вместе с тремя коллегами собирает образцы земли во время посещения Ирана по программе научного обмена.

В сюжете говорится, что сбор образцов производился во время испытаний ракеты в южной провинции Керман.

Третьего арестованного по ТВ назвали мужем австрийского культурного атташе в Иране, однако Австрия отрицает задержание родственников своих дипломатов.