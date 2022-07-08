Как быть, если на яблонях завелась казарка: полезные советы всем дачникам

Казарка опасна для всех косточковых, но больше всего страдают яблони, сливы, абрикосы: личинки любят плоды именно этих деревьев. Одна самка способна отложить до 200 яиц.

Как выглядит, чем вредит яблоне

Казарка - это маленький жучок долгоносик красной окраски с фиолетовым или зеленым отливом. После периода цветения самка выгрызает в яблоке отверстие и там закладывает яйца, потом отгрызает плодоножку - плод падает.

Личинки живут в гниющих яблоках и питаются ими. Потом наступает фаза окукливания, для этого личинки прячутся в землю.

В конце лета молодые жуки выходят на поверхность и начинают портить плоды и побеги яблони. Делают это до поздней осени, потом идут на зимовку.

Жуки едят почки растения, цветы, листья, побеги, завязи.

Методы борьбы и профилактика

Простейший и эффективный способ - стряхнуть жуков с дерева. Сделать это надо успеть до момента цветения. Лучше в утреннее время.

Жуки падают на предварительно подготовленную на земле ткань. Стряхивать с высоких веток можно длинным шестом.

Погода при этом должна быть прохладной, температура не выше +10 градусов. При теплой погоде жуки разлетятся. До цветения сбивать насекомых надо не реже трех раз.

Мера эта актуальна не только для яблонь, но и для всех косточковых культур в саду.

Больше всего досаждают деревьям взрослые жуки, когда идет фаза цветения. Они губят почки, листья, плоды. Если насекомых развелось много, урожай можно потерять почти весь.

Эффективно использовать химические составы широкого спектра действия: "Карбофос", "Кинмикс", "Искра".

Биопрепараты мало чем помогут, их действие замедленное, а жукам это только "на руку". Химию применять надо до момента цветения - для уничтожения насекомых.

После цветения тоже, но уже для профилактики.

Другие меры профилактики: сбор и утилизация опавших загнивающих плодов, осенняя перекопка приствольных кругов.

В последнем случае жуки и личинки, окажутся на глубине и весной не смогут выползти наружу.