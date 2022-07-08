В Китае блокируют новости о хакере, который похитил личные данные 1 млрд граждан и теперь продает их

Хакер ChinaDan сообщил, что похитил базу данных на 23 терабайта. По его словам, это номера телефонов, имена и адреса, а также другая информация о миллиарде граждан.

Он готов продать эту информацию за 10 биткоинов. Пока подлинность утечки не подтверждена. Ученые считают, что если это окажется правдой, киберпреступлений будет одни из крупнейших в истории. 

Пост попал в социальные сети, по цензоры заблокировали поисковые запросы и хэштеги. WeChat удалил все новости по этой теме, включая пост известного блогера с обсуждением последствий взлома. 

Между тем New York Times сообщила, что уже четыре человека из выборки подтвердили данные, поэтому информация о взломе базы может быть достоверной.

Власти Шанхая не комментируют ситуацию. Не дает комментариев и Alibaba, на обачном сервисе которой якобы находились украденные данные.

Директор Binance жао Чанпэн заявил, что после новости об утечке данных криптовалютная биржа ужесточила процесс проверки пользователей. 

В соцсетях звучат призывы к осторожности, а также сообщается, что базы могли содержать сведения о несовершеннолетних.

Пользователи полагают, что после утечки может увеличиться количество случаев телефонного мошенничества.

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 