В Китае блокируют новости о хакере, который похитил личные данные 1 млрд граждан и теперь продает их
Хакер ChinaDan сообщил, что похитил базу данных на 23 терабайта. По его словам, это номера телефонов, имена и адреса, а также другая информация о миллиарде граждан.
Он готов продать эту информацию за 10 биткоинов. Пока подлинность утечки не подтверждена. Ученые считают, что если это окажется правдой, киберпреступлений будет одни из крупнейших в истории.
Пост попал в социальные сети, по цензоры заблокировали поисковые запросы и хэштеги. WeChat удалил все новости по этой теме, включая пост известного блогера с обсуждением последствий взлома.
Между тем New York Times сообщила, что уже четыре человека из выборки подтвердили данные, поэтому информация о взломе базы может быть достоверной.
Власти Шанхая не комментируют ситуацию. Не дает комментариев и Alibaba, на обачном сервисе которой якобы находились украденные данные.
Директор Binance жао Чанпэн заявил, что после новости об утечке данных криптовалютная биржа ужесточила процесс проверки пользователей.
В соцсетях звучат призывы к осторожности, а также сообщается, что базы могли содержать сведения о несовершеннолетних.
Пользователи полагают, что после утечки может увеличиться количество случаев телефонного мошенничества.
Опубликовано: Светлана Репина
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