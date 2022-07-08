Агрономы рассказали, почему желтеют листья у баклажанов в открытом грунте и как этого избежать

Пожелтение листьев у баклажанов нельзя игнорировать. Такой симптом указывает на неправильный уход. Без специальных мер легко лишиться всего урожая.

Для баклажанов подходит рыхлая плодородная земля, суглинок. На глинистой почве растение не будет хорошо развиваться.

Листья желтеют при недостаточном поливе. Но и чрезмерное количество жидкости опасно, поскольку вызывает загнивание корней растения.

Листья баклажанов могут пожелтеть из-за недостатка подкормок или их избытка. Дефицит азота приводит к истончению побегов, калия – к скручиванию пожелтевших листьев.

Если в окраске листовой пластины появляется фиолетовый оттенок, это симптом недостатка фосфора. Пожелтение только нижних листьев говорит о внесении слишком большого количества подкормок.

К пожелтению листьев может привести слишком ранняя высадка рассады в открытый грунт. Нельзя высаживать растения, если по ночам температура воздуха опускается до +11 градусов и ниже.

Повреждение корней при высадке, чрезмерная густота посадок, вредители и заболевания – все это может привести к появлению желтых листьев.

В таких случаях нужно определить причину и устранить ее: отрегулировать режим полива, мульчировать грядки, внести подходящие удобрения, обработать растения инсектицидами или фунгицидами.