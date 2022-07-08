Фермеры объяснили, чем опасны трещины на коре яблонь и что с ними делать
Трещины на яблонях возникают по различным причинам. Некоторые из них не только препятствуют получению хорошего урожая, но и могут привести к гибели дерева.
На старых яблонях кора вздувается в виде волдырей и со временем отмирает из-за черного рака. Бывает еще обыкновенный рак, от которого появляются бурые пятна.
Расчленение коры, появление на ней темных выпуклых точек и засыхание ветвей говорит о развитии грибкового заболевания цитоспороза.
Резкое снижение температуры может привести к появлению морзобоин – глубоких трещин коры. Солнечный ожог тоже может стать причиной растрескивания.
При бактериальном ожоге на коре появляются мокнущие язвы, побеги выделяют экссудат, листья и плодоножки скручиваются и высыхают.
При значительном слое снега, слабом подвое, перепадах температур зимой случается подопревание. Круглые дырочки в коре указывают на атаку вредителей, например, жуков-короедов.
Для лечения дерева поврежденную кору нужно снять, погибшую древесину вырезать, рану на стволе продезинфицировать при помощи медного купороса. Затем дерево обрабатывают садовым варом, краской с натуральной олифой или глиняной болтушкой.
Лучше проводить такую обработку весной, когда у дерева еще не началось движение соков.
Опубликовано: Светлана Репина
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