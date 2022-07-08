Садоводы рассказали, почему у роз пересыхают и не распускаются бутоны

Бутоны роз могут пересыхать при неправильном уходе. В таком случае кусты просто не зацветают, если не устранить проблему.

Иногда на кустах роз появляется достаточно много бутонов, однако они не раскрываются. Нередко такое случается в пасмурную или холодную погоду, при сильных температурных перепадах.

Растение очень требовательно к поливам и не переносит засуху. Недостаточное количество воды может стать причиной пересыхания бутонов.

Поливать розу нужно как минимум раз в неделю, а при жаркой погоде – даже чаще. Можно опрыскивать куст водой, чтобы придать ему дополнительную силу.

Но чрезмерный полив тоже может погубить растение. В этом случае начнется гниение корней, поэтому необходимо рассчитывать оптимальное количество воды.

Розам необходимы подкормки с азотом, фосфором, калием. На недостаток питательных веществ указывают пожелтение листьев, медленный рост кустов, небольшое количество бутонов и черные пятна на листовой пластине.

Отсутствие цветов бывает следствием болезней растения, например, мучнистой росы.

Это грибковое заболевание, с которым нужно бороться при помощи фунгицидных растворов и удаления пораженных листьев.