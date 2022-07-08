Садоводы рассказали, почему у роз пересыхают и не распускаются бутоны
Бутоны роз могут пересыхать при неправильном уходе. В таком случае кусты просто не зацветают, если не устранить проблему.
Иногда на кустах роз появляется достаточно много бутонов, однако они не раскрываются. Нередко такое случается в пасмурную или холодную погоду, при сильных температурных перепадах.
Растение очень требовательно к поливам и не переносит засуху. Недостаточное количество воды может стать причиной пересыхания бутонов.
Поливать розу нужно как минимум раз в неделю, а при жаркой погоде – даже чаще. Можно опрыскивать куст водой, чтобы придать ему дополнительную силу.
Но чрезмерный полив тоже может погубить растение. В этом случае начнется гниение корней, поэтому необходимо рассчитывать оптимальное количество воды.
Розам необходимы подкормки с азотом, фосфором, калием. На недостаток питательных веществ указывают пожелтение листьев, медленный рост кустов, небольшое количество бутонов и черные пятна на листовой пластине.
Отсутствие цветов бывает следствием болезней растения, например, мучнистой росы.
Это грибковое заболевание, с которым нужно бороться при помощи фунгицидных растворов и удаления пораженных листьев.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
Опытные огородники рассказали, что делать с паразитирующими грибами на яблоне
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины
Садоводы рассказали, почему у роз пересыхают и не распускаются бутоны
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»