Опытные огородники рассказали, что делать с паразитирующими грибами на яблоне

Паразитирующие грибы на яблоне чаще всего появляются при повреждениях коры. С таким явлением необходимо бороться, поскольку оно наносит вред дереву.

Через микроповреждения споры грибов проникают внутрь. Такое случается из-за сломанных побегов, после сильных морозов, при неправильной обработке спилов и при отслоении коры.

Споры грибов быстро разносятся ветром, они быстро развиваются в ранах на коре. В составе грибницы есть ферменты, которые меняют структуру ствола.

Все это приводит к недостаточному питанию дерева, его ослаблению. Опасность заключается еще и в том, что заметить заражение очень сложно.

При появлении паразитирующих грибов плодовое тело нужно аккуратно срезать острым ножом . Пораженный участок зачищают наждачкой.

Затем проводится обработка раствором медного купороса 5%, а после высыхания поверхность обрабатывается садовым варом.

Можно принять некоторые меры для профилактики заражения яблони грибами. Для этого ствол стоит побелить, поврежденные побеги вовремя удалить, раны на коре своевременно обработать.

Профилактику обеспечивают внесение питательных подкормок, пломбирование каждого дупла, обработка фунгицидными препаратами.