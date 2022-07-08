Опытные огородники посоветовали, как избавиться от паутинного клеща на огурцах

Паутинный клещ – очень мелкое насекомое, но приносящее много проблем. Паразит селится на обратной стороне листьев и может погубить куст вместе с урожаем.

На присутствие вредителя указывают светлые точки на листовой пластине, ее пожелтение, резкое замедление развития растения, появление тонкой паутинки, по которой перемещается клещ.

Чаще всего вредитель атакует огурцы, растущие в теплице, потому что любит тепло. Для профилактики и уничтожения насекомого необходимо убирать верхний слой почвы сразу после сбора урожая.

Теплицу нужно дезинфицировать весной и осенью, а в качестве удобрений использовать составы с фосфором.

На открытом грунте следует перекапывать почву перед посадкой огурцов, убрать все сорняки, регулярно проверять кусты и убирать поврежденные части растения. Сажать огурцы лучше на грядки, где до них росли капуста или помидоры.

Для профилактики можно обрабатывать кусты химическими составами или использовать народные средства.

Для приготовления раствора от паутинного клеща нужно настоять 150 г чеснока в 1 л воды, настоять неделю, добавить еще 1 л жидкости. Можно сделать табачный настой из 300 г растения, 50 г тертого мыла, 10 л воды.

Химические препараты – инсектициды помогают избавиться от паутинного клеща, но иногда вызывают у вредителя устойчивость к компонентам. Один из самых популярных препаратов – «Фитоверм».