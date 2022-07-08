Агрономы объяснили, почему желтеет чеснок и как сохранить урожай

Чеснок может желтеть из-за неблагоприятных погодных условий или ошибок в выращивании. В обоих случаях можно принять некоторые меры.

Листья чеснока желтеют после возвратных заморозков, при недостатке влаги, из-за нехватки питательных веществ или неправильном внесении подкормок.

Чтобы заморозки не нанесли вред растению сажать его лучше в конце апреля или начале мая. Если сохраняется риск заморозков, грядки нужно накрыть пленкой.

Поливают чеснок раз в неделю, при засушливой погоде – чаще. На следующий день после полива рекомендуется разрыхлить почву, чтобы воздух поступал к корням, а влага испарялась медленнее.

Первую подкормку нужно проводить при появлении ростков. 1 ст.л. мочевины следует растворить в ведре воды и полить растение. Перед дождем мочевину можно просто разложить на грядках.

Вторая подкормка проводится месяц спустя. В составе удобрения должны быть магний и калий, можно воспользоваться препаратами в виде сульфатов.

Третья подкормка нужна в период роста, формирования головок. В это время актуальны составы с фосфором и калием. Хороший эффект дает древесная зола. Золой опудривают грядки, ее также вносят в почву при посадке.

Свежим навозом и настоем коровяка чеснок не подкармливают.