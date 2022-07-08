Агрономы объяснили, почему желтеет чеснок и как сохранить урожай
Чеснок может желтеть из-за неблагоприятных погодных условий или ошибок в выращивании. В обоих случаях можно принять некоторые меры.
Листья чеснока желтеют после возвратных заморозков, при недостатке влаги, из-за нехватки питательных веществ или неправильном внесении подкормок.
Чтобы заморозки не нанесли вред растению сажать его лучше в конце апреля или начале мая. Если сохраняется риск заморозков, грядки нужно накрыть пленкой.
Поливают чеснок раз в неделю, при засушливой погоде – чаще. На следующий день после полива рекомендуется разрыхлить почву, чтобы воздух поступал к корням, а влага испарялась медленнее.
Первую подкормку нужно проводить при появлении ростков. 1 ст.л. мочевины следует растворить в ведре воды и полить растение. Перед дождем мочевину можно просто разложить на грядках.
Вторая подкормка проводится месяц спустя. В составе удобрения должны быть магний и калий, можно воспользоваться препаратами в виде сульфатов.
Третья подкормка нужна в период роста, формирования головок. В это время актуальны составы с фосфором и калием. Хороший эффект дает древесная зола. Золой опудривают грядки, ее также вносят в почву при посадке.
Свежим навозом и настоем коровяка чеснок не подкармливают.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
Опытные огородники рассказали, что делать с паразитирующими грибами на яблоне
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины
Садоводы рассказали, почему у роз пересыхают и не распускаются бутоны
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»