Фермеры рассказали, почему опадают цветки у бакланов и как этого не допустить

Если у растения опадают завязи, оно просто не может дать хороший урожай. С баклажанами такая проблема может возникнуть по нескольким причинам.

Цветы на баклажанах активно опадают, если в почве не хватает питательных элементов или растение высажено в неподходящее время.

Причинами могут быть также недостаточное освещение, ошибки в организации полива, поражение вредителями или болезнями. Цветы опадают в отсутствие опылителей или существенного повышения влажности.

Если на пестики цветов не попадает пыльца из-за высокой влажности, необходимо искусственное опыление. Для этого используется специальная кисточка.

Чтобы у баклажанов не опадали цветы и завязи, необходимо выбирать качественные семена. Периодически растения следует проверять на предмет заболеваний и атак вредителей.

Баклажаны нужно регулярно поливать, обеспечивать им достаточно количество света. Слабые и мелкие цветки лучше удалять, чтобы они не отбирали силы у хороших завязей.

Ежегодно нужно проводить прищипывание растений, это существенно повышает шансы на хороший урожай. Через одну-две недели после высадки рассады в грунт проводят подрезку, оставляя самые крепкие побеги.

Основные вредители баклажанов – это тля, паутинный клещ и белокрылка. При первых признаках их появления проводится обработка фунгицидами.