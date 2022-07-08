Фермеры рассказали, почему опадают цветки у бакланов и как этого не допустить
Если у растения опадают завязи, оно просто не может дать хороший урожай. С баклажанами такая проблема может возникнуть по нескольким причинам.
Цветы на баклажанах активно опадают, если в почве не хватает питательных элементов или растение высажено в неподходящее время.
Причинами могут быть также недостаточное освещение, ошибки в организации полива, поражение вредителями или болезнями. Цветы опадают в отсутствие опылителей или существенного повышения влажности.
Если на пестики цветов не попадает пыльца из-за высокой влажности, необходимо искусственное опыление. Для этого используется специальная кисточка.
Чтобы у баклажанов не опадали цветы и завязи, необходимо выбирать качественные семена. Периодически растения следует проверять на предмет заболеваний и атак вредителей.
Баклажаны нужно регулярно поливать, обеспечивать им достаточно количество света. Слабые и мелкие цветки лучше удалять, чтобы они не отбирали силы у хороших завязей.
Ежегодно нужно проводить прищипывание растений, это существенно повышает шансы на хороший урожай. Через одну-две недели после высадки рассады в грунт проводят подрезку, оставляя самые крепкие побеги.
Основные вредители баклажанов – это тля, паутинный клещ и белокрылка. При первых признаках их появления проводится обработка фунгицидами.
Опубликовано: Светлана Репина
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