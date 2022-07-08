Агрономы назвали главные ошибки при выращивании перца

Перец – довольно капризная и прихотливая культура, которая требует особого отношения. Дачники нередко совершают типичные ошибки, из-за которых не получают хорошего урожая.

Перец любит тепло, поэтому высаживать его в открытый грунт нужно только тогда, когда пропадет риск ночных заморозков, а дневная температура будет не ниже +20 градусов.

Растение очень чувствительно к излишкам воды, поэтому грунт нельзя переувлажнять. Полив производится после того, как подсыхает верхний слой почвы.

При высадке рассады не нужно заглублять ее слишком сильно. Перец располагается в почве так, чтобы она не доходила до семядольных листьев.

При слишком глубокой посадке начинается гниение стебля, очень плохо развивается корневая система.

Нельзя сажать перец слишком густо, иначе кустам не хватит света и воздуха. Если посадка оказалась чересчур частой, необходимо срезать боковые побеги или листья.

Низкорослым перцам не нужно пасынкование, а высокорослые сорта следует формировать. За один раз нельзя обрезать слишком много пасынков и листьев, это будет большим стрессом для растения.

Подкармливать перец нужно по стандартной схеме, не слишком увлекаясь удобрениями. Их переизбыток не менее опасен для растения, чем недостаток.