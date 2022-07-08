Опытные огородники объяснили, почему желтеет и гниет лук

Лук чаще желтеет и гниет из-за нарушений правил посадки и выращивания, а не из-за болезней и вредителей. Чтобы этого не происходило, нужно обратить внимание на несколько нюансов.

Самая частая причина гниения лука – излишек влаги. Это случается из-за нарушения режима полива. В переувлажненном грунте застаивается вода, и быстро размножаются бактерии.

В сухую погоду лук нужно поливать раз в 2-3 дня. Это лучше делать не шлангом, а лейкой, чтобы не размывать почву и не повреждать плоды.

Вторая причина гниения и пожелтения культуры – это недостаток или избыток подкормок. Землю лучше удобрять до посадки или осенью, а сажать лук по правилам севооборота нужно после капуты, огурцов или картофеля.

Луковицы на семена нужно брать крепкие, без повреждений и признаков болезни. Для отпугивания насекомых можно посадить это растение рядом с бархатцами или зеленью.

При грибковых заболеваниях лук обрабатывают фунгицидами. Такие препараты можно использовать и для профилактики. Важно регулярно рыхлить и пропалывать грядки.

От грибков помогают и народные средства, например, древесная зола или кисломолочные продукты.

С насекомыми нужно бороться сразу после их появления. Осень после сбора урожая необходимо убрать остатки растений и перекопать землю. Весной грядки тоже перекапывают, обрабатывают марганцем для обеззараживания.