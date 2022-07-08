Экс-премьер Японии Синдзо Абэ убит в результате уличной стрельбы

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен из огнестрельного оружия во время выступления на улице.

8 июля бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ выступал в городе Нара, произнеся речь перед собравшимися на улице горожанами. В какой-то момент неизвестный подбежал и выстрелил премьеру в спину из огнестрельного оружия, после чего политик упал на землю без признаков жизни.

Полиция задержала 40-летнего подозреваемого Тэцуя Ямагами, который не оказывал сопротивления и пока не объяснял свои мотивы во время стрельбы в Абэ.

К текущему моменту префектура города Нара сообщает, что Синдзо Абэ находится в состоянии остановки сердца и лёгких, что фактически означает смерть.