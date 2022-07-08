МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз выступил с критикой членов посольства Швеции в Беларуси.

8 июля глава пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что перепрыгнувшая через забор посольства Швеции семья белорусских оппозиционеров Кузнечиков могла подвергаться непристойному воздействия со стороны шведских политиков.

По данным Глаза, в скором времени белорусская сторона сможет обнародовать информацию о неуместном поведении шведских дипломатов. Напомним, что семья Кузнечиков является оппозиционерами и жила в посольстве Швеции в Беларуси 2 года, после чего бежала из страны.