Reuters: Канада снимает санкции с турбин «Газпрома» по просьбе Германии

Канадское правительство решило снять санкции с газопровода "Северный поток" и компании "Газпром" по просьбе немецкого руководства.

Американская газета Reuters сообщает, что правительство Канады по просьбе Германии решило исключить турбины подконтрольного "Газпрому" трубопровода "Северный поток" из всех санкционных списков, что позволит поставить новую деталь для данного газопровода в Россию, как того требует Берлин.

Украинское издание "Европейская правда" подтверждает информацию Reuters, уточняя, что в Киеве не согласны с решением канадского правительства, которое угрожает всему санкционному режиму Евросоюза в отношении России.