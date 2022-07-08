НОАК: армия Китая провела военные учения возле Тайваня

8 июля стало известно, что вооружённые силы Китая успешно провели новые военные учения возле острова Тайвань.

Представитель Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщает, что китайские войска провели плановые военные учения возле Тайваня, организовав патрулирование различными родами войск в районе данных территорий. По словам Ши И, также армия Китая отрабатывала реальные боевые задачи.

Ши И сообщает, что в прошедших учениях были задействованы как военно-морские силы Китая, так и различные средства авиации, также осуществлявшие патрулирование.