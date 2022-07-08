НОАК: армия Китая провела военные учения возле Тайваня

8 июля стало известно, что вооружённые силы Китая успешно провели новые военные учения возле острова Тайвань.

Представитель Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщает, что китайские войска провели плановые военные учения возле Тайваня, организовав патрулирование различными родами войск в районе данных территорий. По словам Ши И, также армия Китая отрабатывала реальные боевые задачи.

Ши И сообщает, что в прошедших учениях были задействованы как военно-морские силы Китая, так и различные средства авиации, также осуществлявшие патрулирование.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 