НОАК: армия Китая провела военные учения возле Тайваня
8 июля стало известно, что вооружённые силы Китая успешно провели новые военные учения возле острова Тайвань.
Представитель Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщает, что китайские войска провели плановые военные учения возле Тайваня, организовав патрулирование различными родами войск в районе данных территорий. По словам Ши И, также армия Китая отрабатывала реальные боевые задачи.
Ши И сообщает, что в прошедших учениях были задействованы как военно-морские силы Китая, так и различные средства авиации, также осуществлявшие патрулирование.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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