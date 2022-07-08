Бывший премьер-министр Японии Синзо Абэ был застрелен

На экс-премьера Японии Синзо Абэ было совершено покушение в ходе его публичного выступления.

В пятницу, 7 июля 2022 года, японское информационное агентство Kyodo сообщило, что в городе Нара на бывшего премьера-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение сорокалетним Тэцуя Ямагами, который выстрелил в Абэ, предположительно, из дробовика. Синдзо Абэ был доставлен в больницу, но, согласно информации Kyodo, не подаёт признаки жизни.

Полиция оперативно задержала стрелка Тэцуя Ямагами, который не пытался оказать сопротивление при аресте. В настоящее время мотивы Ямагами не известны, следствие устанавливает все причины произошедшего.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 