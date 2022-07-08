Бывший премьер-министр Японии Синзо Абэ был застрелен
На экс-премьера Японии Синзо Абэ было совершено покушение в ходе его публичного выступления.
В пятницу, 7 июля 2022 года, японское информационное агентство Kyodo сообщило, что в городе Нара на бывшего премьера-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение сорокалетним Тэцуя Ямагами, который выстрелил в Абэ, предположительно, из дробовика. Синдзо Абэ был доставлен в больницу, но, согласно информации Kyodo, не подаёт признаки жизни.
Полиция оперативно задержала стрелка Тэцуя Ямагами, который не пытался оказать сопротивление при аресте. В настоящее время мотивы Ямагами не известны, следствие устанавливает все причины произошедшего.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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