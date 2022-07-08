Sky News: британцы освистали Бориса Джонсона в ходе его речи об отставке

Граждане Великобритании освистали Джонсона, когда он произносил речь о собственной отставке.

8 июля телеканал Sky News сообщил, что во время вчерашней речи по поводу собственной отставки с поста премьер-министра и лидера консервативной партии Великобритании Борис Джонсон был массово освистан многочисленными гражданами, пришедшими лично послушать об увольнении политика.

По данным журналистов Sky News, в ходе выступления Джонсона многие демонстранты скандировали отрицательный клич "бу" и выкрикивали лозунг "худший премьер в истории".