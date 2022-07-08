Еврокомиссия заблокировала кредит Украине на 1,5 миллиарда евро
Исполнительный орган ЕС заблокировал выдачу кредита для Украины в размере полтора миллиарда евро.
8 июля американская компания блумберг сообщила, что по информации официальных лиц, Европейская комиссия приняла решение о блокировке крупного кредита для Украины, размер которого составляет 1,5 миллиарда евро.
Данное решение исполнительным органом ЕС было принято ввиду недоверия бюджетного подразделения ЕК к киевскому режиму, которое они объясняют сомнениями в финансовых возможностях Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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