Еврокомиссия заблокировала кредит Украине на 1,5 миллиарда евро

Исполнительный орган ЕС заблокировал выдачу кредита для Украины в размере полтора миллиарда евро.

8 июля американская компания блумберг сообщила, что по информации официальных лиц, Европейская комиссия приняла решение о блокировке крупного кредита для Украины, размер которого составляет 1,5 миллиарда евро.

Данное решение исполнительным органом ЕС было принято ввиду недоверия бюджетного подразделения ЕК к киевскому режиму, которое они объясняют сомнениями в финансовых возможностях Украины.