Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что получивший ранение Синдзо Абэ продолжает находиться в тяжёлом состоянии.
Утром 8 июля японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил информацию о том, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ действительно получил огнестрельное ранение в ходе живого выступления в префектуре Нара, где 40-летний бывший морской пехотинец устроил террористический акт.
По словам Кисиды, Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии, и за его жизнь сражаются лучшие медики. Также в пресс-службы префектуры Нара сообщили, что сердце и легкие Синдзо Абэ уже отказались, однако он ещё жив.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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