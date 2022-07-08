Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что получивший ранение Синдзо Абэ продолжает находиться в тяжёлом состоянии.

Утром 8 июля японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил информацию о том, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ действительно получил огнестрельное ранение в ходе живого выступления в префектуре Нара, где 40-летний бывший морской пехотинец устроил террористический акт.

По словам Кисиды, Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии, и за его жизнь сражаются лучшие медики. Также в пресс-службы префектуры Нара сообщили, что сердце и легкие Синдзо Абэ уже отказались, однако он ещё жив.