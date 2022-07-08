Неизвестный из дробовика подстрелил премьер-министра Японии
В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе.
В Японском городе Нара совершено покушение на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе.
Абе выступал перед жителями города, а в 11:30 утра по местному времени в него, по словам очевидцев, было совершено два выстрела из ружья.
Как выяснилось после задержания стрелка, "огнестрел" был самодельным, а стрелял он в спину экс-главы правительства.
Как рассказал задержанный экс-боец морской пехоты Японии, он был недоволен политикой Абе и давно хотел его убить.
Опубликовано: Николай Скира
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