Неизвестный из дробовика подстрелил премьер-министра Японии

В Японии совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе.

В Японском городе Нара совершено покушение на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе.

Абе выступал перед жителями города, а в 11:30 утра по местному времени в него, по словам очевидцев, было совершено два выстрела из ружья.

Как выяснилось после задержания стрелка, "огнестрел" был самодельным, а стрелял он в спину экс-главы правительства.

Как рассказал задержанный экс-боец морской пехоты Японии, он был недоволен политикой Абе и давно хотел его убить.

Опубликовано: Николай Скира

 

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