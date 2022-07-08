В Японии застрелен бывший премьер-министр страны Синдзо Абе
На бывшего главу японского правительства Синдзо Абе совершено покушение во время выступления.
Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе застрелили во время его выступления в городе Нара.
Во время речи мужчина пробрался к нему сзади и выстрелил из дробовика в спину японского политического деятеля.
Бывший морпех сил самообороны Японии сразу же был задержал и признался в содеянном. Он заявил, что недоволен деятельностью Абе и давно планировал расправу.
При этом стоит отметить, что на данный момент, по информации японских СМИ, Абе находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.
Опубликовано: Николай Скира
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