В Японии застрелен бывший премьер-министр страны Синдзо Абе

На бывшего главу японского правительства Синдзо Абе совершено покушение во время выступления.

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе застрелили во время его выступления в городе Нара.

Во время речи мужчина пробрался к нему сзади и выстрелил из дробовика в спину японского политического деятеля.

Бывший морпех сил самообороны Японии сразу же был задержал и признался в содеянном. Он заявил, что недоволен деятельностью Абе и давно планировал расправу.

При этом стоит отметить, что на данный момент, по информации японских СМИ, Абе находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.