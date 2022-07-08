Экс-премьер Японии Абэ находится в крайне тяжелом состоянии после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в больнице в очень тяжелом состоянии после выстрелов в шею и грудь.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида утром 8 июля заявил, что пострадавший экс-премьер Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.

По словам Кисиды, состояние Абэ врачи оценили, как крайне тяжелое.

Журналисты пишут, что сам Кисида во время конференции с еле сдерживал слезы.

Покушение на политика Синдзо Абэ произошло 8 июля в 11:30 по японскому времени.

41-летний японец Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного дробовика и попал в спину экс-премьеру.

Кровотечение наблюдается в области шеи и груди.