Экс-премьер Японии Абэ находится в крайне тяжелом состоянии после покушения
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в больнице в очень тяжелом состоянии после выстрелов в шею и грудь.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида утром 8 июля заявил, что пострадавший экс-премьер Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
По словам Кисиды, состояние Абэ врачи оценили, как крайне тяжелое.
Журналисты пишут, что сам Кисида во время конференции с еле сдерживал слезы.
Покушение на политика Синдзо Абэ произошло 8 июля в 11:30 по японскому времени.
41-летний японец Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного дробовика и попал в спину экс-премьеру.
Кровотечение наблюдается в области шеи и груди.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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