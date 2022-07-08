Kyodo: Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни после покушения
Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни после того, как в него выстрелил местный житель японского города Нара.
Утром 8 июля гражданин Японии 40 лет выстрелил в экс-премьера страны Синдзо Абэ, который выступал на митинге в префектуре города Нара. Сразу же после шутинга Абэ был экстренно госпитализирован, а злоумышленник задержан и дал признательные показания, высказав недовольство политикой бывшего премьера Японии как основной мотив преступления.
К текущему моменту местное агентство Kyodo сообщает, что Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни после покушения: у него отказали лёгкие и сердце.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров
Foreign Policy: республиканская партия США открыто встала на строну Путина
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши
НАСА обвинило Россию в использовании МКС в политических целях
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины