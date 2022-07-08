Kyodo: Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни после покушения

Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни после того, как в него выстрелил местный житель японского города Нара.

Утром 8 июля гражданин Японии 40 лет выстрелил в экс-премьера страны Синдзо Абэ, который выступал на митинге в префектуре города Нара. Сразу же после шутинга Абэ был экстренно госпитализирован, а злоумышленник задержан и дал признательные показания, высказав недовольство политикой бывшего премьера Японии как основной мотив преступления.

К текущему моменту местное агентство Kyodo сообщает, что Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни после покушения: у него отказали лёгкие и сердце.