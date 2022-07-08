Сергей Рябков: США попросили признать плененных на Украине американцев комбатантами
Соединенные Штаты попросили Россию признать взятых в плен на Украине американцев комбатантами.
Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Рябков сообщил об обращении представителей Соединенных Штатов Америки. э
По словам замминистра иностранных дел, обращение касалось взятых в плен на территории Донбасса американских наемников ВСУ.
Вашингтон официально попросил признать пленных граждан Соединенных Штатов комбатантами, рассказал замглавы внешнеполитического ведомства.
"США обращались с просьбой признать задержанных на Украине американских наемников комбатантами", - передает БелТА.
Отметим, что взятые в плен в ходе боевых действий наемники не считаются комбатантами, то есть не имеют таких же прав. Так, пленных наемников уже осудили на смертную казнь в ДНР.
Опубликовано: Николай Скира
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