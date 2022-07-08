Сергей Рябков: США попросили признать плененных на Украине американцев комбатантами

Соединенные Штаты попросили Россию признать взятых в плен на Украине американцев комбатантами.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Рябков сообщил об обращении представителей Соединенных Штатов Америки. э

По словам замминистра иностранных дел, обращение касалось взятых в плен на территории Донбасса американских наемников ВСУ.

Вашингтон официально попросил признать пленных граждан Соединенных Штатов комбатантами, рассказал замглавы внешнеполитического ведомства.

"США обращались с просьбой признать задержанных на Украине американских наемников комбатантами", - передает БелТА.

Отметим, что взятые в плен в ходе боевых действий наемники не считаются комбатантами, то есть не имеют таких же прав. Так, пленных наемников уже осудили на смертную казнь в ДНР.