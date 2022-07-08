Daily Express: Украина пришла в ярость от подарка Евросоюза для Путина
Газета Daily Express утверждает, что Евросоюз сделал "газовый подарок" для Путина, чем разозлил Украину.
Журналист британской газеты Daily Express Энтони Ашкеназ утверждает, что государства-члены Евросоюза законодательно увеличили финансирование нефтегазовой отрасли организации, чем сделали Европу ещё более зависимой от поставок энергоносителей, экспортируемых из России.
По мнению Ашкеназа, данное решение Европейского союза является персональным подарком для Владимира Путина и разозлило как правительство, так и население Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров
Foreign Policy: республиканская партия США открыто встала на строну Путина
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши
НАСА обвинило Россию в использовании МКС в политических целях
Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины