Газета Daily Express утверждает, что Евросоюз сделал "газовый подарок" для Путина, чем разозлил Украину.

Журналист британской газеты Daily Express Энтони Ашкеназ утверждает, что государства-члены Евросоюза законодательно увеличили финансирование нефтегазовой отрасли организации, чем сделали Европу ещё более зависимой от поставок энергоносителей, экспортируемых из России.

По мнению Ашкеназа, данное решение Европейского союза является персональным подарком для Владимира Путина и разозлило как правительство, так и население Украины.